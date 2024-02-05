Авиакомпании «Россия» назвала причину инцидента в аэропорту Саранска
Самолет Superjet 100 мог выкатиться за пределы ВПП из-за несоответствия фактического состояния взлетно-посадочной полосы в Саранске заявленным параметрам, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия».
Ранее сообщалось, что лайнер, в в котором находились тренеры по фигурному катанию, при посадке выкатился за пределы ВПП в Саранске.
На борту судна находились заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, тренеры Игорь Лютиков, Светалана Соколовская, Павел Слюсаренко, комментатор Александр Гришин.
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В Росавиации пояснили, что в 21:12 пассажиры были высажены штатным трапом аэропорта. Самолет начали готовить к буксировке на стоянку.
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