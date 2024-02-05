Тарасова прокомментировала инцидент в аэропорту Саранска
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию в Саранске, где самолет с фигуристами выкатился за взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам Тарасовой, они около 30 минут сидели и ждали, пока их выпустят из самолета, который съехал с ВПП. Помимо этого тренер добавила, что в самолете также находились Алексей Тихонов и Светлана Соколовская.
Напомним, что на борту рейса «Москва — Саранск» находились 87 пассажиров, включая комментатора Александра Гришина, работников Первого канала и самой Тарасовой. В результате инцидента никто не пострадал, пассажиры были доставлены в здание аэропорта. При этом в прокуратуре заявили, что уже устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
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