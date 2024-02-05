Telegram-канал SHOT сообщил, что задержанные Федеральной службой безопасности могли готовить покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. По данным канала, трое сообщников планировали подорвать кортеж с автомобилем одного из руководителей республики.

Как пишет SHOT, ФСБ обнаружила у задержанных радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, сделанное из немецкой противотанковой мины. По данным канала, в заряде снаряда содержалось почти два килограмма гексогена и взрывчатое вещество на основе гексогена С-4 массой более трех килограммов. По информации SHOT, двое из подозреваемых являются супружеской парой.

Ранее в Сети опубликовали видео с кадрами задержания. Также на записи показан допрос фигурантов. Все трое задержанных россиян арестованы, указали в ФСБ. Один из пособников украинской спецслужбы рассказал, что они готовили нападение на кортеж одного из высокопоставленных крымских чиновников, еще одна задержанная призналась, что подготовка к теракту велась с конца января по начало февраля 2024 года.