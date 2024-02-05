Российского экс-заключенного поймали с крупной партией наркотиков в Пермском крае
В Пермском крае поймали экс-заключенного, который перевозил крупную партию наркотиков. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
По информации издания, жителя города Кудымкар остановили в Перми, он водил автомобиль в нетрезвом виде. При этом у мужчины во время задержания у него нашли наркотики.
По версии следствия, он занимался распространением запрещенных веществ через интернет, являясь частью преступной группы. У россиянина изъяли более килограмма наркотиков. Ранее мужчина уже был судим.
Россиянина признали виновным и приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также мужчину лишили водительских прав на три года.
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