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Российского экс-заключенного поймали с крупной партией наркотиков в Пермском крае

В Пермском крае поймали экс-заключенного, который перевозил крупную партию наркотиков. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Экс-заключенного поймали с крупной партией наркотиков в Пермском крае
© Газета.Ru

По информации издания, жителя города Кудымкар остановили в Перми, он водил автомобиль в нетрезвом виде. При этом у мужчины во время задержания у него нашли наркотики.

По версии следствия, он занимался распространением запрещенных веществ через интернет, являясь частью преступной группы. У россиянина изъяли более килограмма наркотиков. Ранее мужчина уже был судим.

Россиянина признали виновным и приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также мужчину лишили водительских прав на три года.

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