В деревнях тюменской области обнаружили очаги бешенства

В трех деревнях Тюменской области выявили очаги бешенства. Об этом сообщает управление ветеринарии региона.

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В связи с выявлением вируса в образцах, взятых в деревнях Малиновка и Головина Тюменского района и села Усть-Ламенка Голышмановского городского округа, управление ветеринарии подготовило и направило губернатору Тюменской области проекты постановлений о введении карантина в указанных населенных пунктах с 5 февраля.

Сообщается, что управление ветеринарии утвердило план мероприятий по ликвидации очагов бешенства, а также предотвращению распространения вируса.