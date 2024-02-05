СК попросил отправить юриста Федярова под домашний арест
Следователи попросили отправить под домашний арест юриста Алексея Федярова по обвинению в посредничестве во взяточничестве.
Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы.
«В суде зарегистрировано ходатайство следствия об избрании в отношении Федярова А.В. меры пресечения в виде домашнего ареста», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее Савёловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки.