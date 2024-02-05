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СК попросил отправить юриста Федярова под домашний арест

Следователи попросили отправить под домашний арест юриста Алексея Федярова по обвинению в посредничестве во взяточничестве.

СК попросил отправить юриста Федярова под домашний арест
© РИА Новости

Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

«В суде зарегистрировано ходатайство следствия об избрании в отношении Федярова А.В. меры пресечения в виде домашнего ареста», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Савёловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки.

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Алексей Федяров
Москва