Прокуратура отменила дело о нападении на Дикиджи в метро

Прокуратура отменила уголовное дело о хулиганстве о нападении на 19-летнего фигуриста Владислава Дикиджи в метро из-за отсутствия состава преступления. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Ранее Дикиджи сообщил, что 61-летний мужчина приставил ему в метро нож к горлу. После фигурист направился в полицейский участок, где написал заявление. Нападавшего — Ивана Юхтенко — задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

На заседании Юхтенко заявил, что сделал Дикиджи замечание, поскольку он не уступил место пожилой женщине. В качестве угрозы он использовал ножницы. При этом сам фигурист утверждал, что в момент нападения рядом с ним не было ни стариков, ни беременных женщин, ни детей.