МВД проверит хозяина стаффордширского терьера, который бросил пса на вокзале
Пресс-служба МВД России сообщает, что ведомство начало проверку в отношении мужчины, который бросил на железнодорожном вокзале в Уфе американского стаффордширского терьера.
Отмечается, что изначально мужчина хотел пронести животное в поезд, однако проводники отказались пускать собаку внутрь. Тогда хозяин отвел пса в сувенирный магазин, где спросил продавщицу, не нужна ли ей собака. Получив отказ, хозяин все равно отдал поводок женщине, после чего ушел.
Впрочем, терьер все равно вернулся в семью — продавщица передала животное работникам линейного управления МВД на транспорте, которые установили личность владельца собаки и связались с его родственниками.
«Сам владелец объяснил свой поступок тем, что его бы не пустили с животным в вагон, а в том, что за собакой приедут родственники, он не сомневался. <...> В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», — рассказали в МВД.
Ранее уголовное дело завели на проводницу, которая выбросила кота Твикса из вагона поезда на мороз.