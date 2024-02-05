«Сам владелец объяснил свой поступок тем, что его бы не пустили с животным в вагон, а в том, что за собакой приедут родственники, он не сомневался. <...> В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение», — рассказали в МВД.