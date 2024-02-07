Изнасилованный шваброй в российской колонии совершил суицид

Осужденный Тахиржон Бакиев, подвергавшийся пыткам в колонии, был найден без признаков жизни в одиночной камере СИЗО-1 в Иркутске. Об этом «МК» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

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Его обнаружили днем 4 февраля и сразу же вызвали медиков, сотрудников следственных органов и прокуратуры. По официальной версии, это был суицид. ФСИН назначил проведение внутренней служебной проверки.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева Иркутской области, обвиненных в пытках над Бакиевым.

Он проходил потерпевшим по делу о пытках в ИК-6 и СИЗО-1 Иркутска, фигурантами которого были бывший начальник ИК-6 Алексей Агапов и сотрудники колонии Алексей Медников и Антон Ерохин, которых обвиняли в превышении полномочий и применении насилия с причинением тяжких последствий. Им дали по пять лет в колонии общего режима.