Актера Канахина будут заочно судить в России за госизмену

"Канахин, являясь сторонником праворадикальных националистических взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма, покинул территорию Российской Федерации. В августе 2022 года на территории Украины Канахин вступил в запрещенную в Российской Федерации и признанную террористической организацию "Русский добровольческий корпус", в составе которой с января по март 2023 года принял участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации в Херсонской области, которая 30 сентября 2022 года вошла в состав Российской Федерации", - говорится в заявлении прокуратуры.