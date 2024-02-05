Суд в Петербурге признал невозможной депортацию человека без гражданства

Красносельский суд Санкт-Петербурга отказал региональному управлению МВД России в помещении мужчины без гражданства, которого собирались депортировать из России, в центр временного содержания для иностранцев. По российским законам депортация апатрида невозможна, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел административное дело по иску ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о помещении Андрея Павленко в центр временного содержания иностранных граждан до исполнения решения о депортации, но не более чем на 30 суток. <...> Суд ГУ МВД отказал", - говорится в сообщении.

Из заявления следовало, что в декабре ФСИН России вынесла распоряжение, которым пребывание Павленко в России было признано нежелательным. Чуть ранее в том же месяце петербургское управление ФСИН запретило мужчине въезд в страну сроком на три года, а в январе уже в полицейском главке приняли решение о депортации Павленко за пределы РФ. Все решения являются действующими и в установленном порядке не были отменены.