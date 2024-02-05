«Исчезнувший» командир ЧВК «Вагнер» Елизаров вышел на связь

Командир ЧВК «Вагнер» Антон Елизаров с позывным «Лотос» записал видеообращение, в котором опроверг распространяемые заявления о своем исчезновении, видеокадры опубликовал Telegram-канал «Разгрузка Вагнера». В трехминутном обращении Елизаров рассказал, что с ним все в порядке и раскрыл, где он сейчас находится.

«Лотос» обратился к «тем, кто в теме» и сообщил, что «Вагнер» продолжает работу в Африке и Белоруссии. Елизаров пояснил, что на данный момент находится в Ростовской области, где продолжается строительство полевого лагеря для размещения личного состава, который войдет в состав формируемого добровольческого корпуса Росгвардии.

Ранее Bloomberg писала, что африканский корпус, который формируется под руководством Минобороны России, будет состоять из 20 тысяч человек, часть которых — бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер». По данным агентства, сформировать боевой корпус планируется к середине года.