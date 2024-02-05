В Карелии найден корпус потерпевшего крушение вертолета Ми-8

Глава республики Карелия Артур Парфенчиков заявил, что на территории региона были обнаружены обломки потерпевшего крушение вертолета Ми-8. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

По словам Парфенчикова, обломки были найдены на дне Онежского озера на глубине 42 метра. Глава района также уточнил, что корпус был найден с помощью подводного робота.

«Спасатели обнаружили на дне Онежского озера фрагменты вертолета Ми-8. В районе 15:00 на месте крушения начал работать подводный робот. На глубине 42 м он обнаружил сильно поврежденный корпус вертолета», — рассказал он.