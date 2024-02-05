В ФСБ рассказали о приговоре иностранцу за финансирование террористов

В Хабаровске суд приговорил к 9,5 года лишения свободы выходца из Средней Азии за финансирование запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Об этом сообщает УФСБ по Хабаровскому краю.

© Lenta.ru

По данным ведомства, иностранец передавал деньги террористам из Сирии. Силовики задержали его в ноябре 2022 года.

Теперь мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.