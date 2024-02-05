При ударе ВСУ по Лисичанску погибли два депутата

"В результате жестокого обстрела мирных жителей, которые находились на территории пекарни и кафе, погибли двое депутатов муниципального округа города Лисичанска - Артем Николаевич Тростянский и Иван Сергеевич Жушма. <…> Это люди, которые не побоялись в сложные времена принять активное участие в восстановлении города и искренне желали ему процветания и благополучия", - приводятся его слова в Telegram-канале администрации города. ТАСС