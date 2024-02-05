Шефа линейного отдела полиции под Екатеринбургом уволили за пьяную езду

«Было установлено, что сотрудник линейного отдела полиции на станции Егоршино, управлявший Kia Rio, был в нетрезвом состоянии. По данному факту проведена служебная проверка, по ее итогам силовик уволен из ОВД по отрицательным мотивам», — добавили в УТ МВД по УРФО.