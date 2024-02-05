Шефа линейного отдела полиции под Екатеринбургом уволили за пьяную езду
Начальник линейного отделения на станции Егоршино (Свердловская область) майор полиции Андрей Соболев был уволен из системы МВД за пьяную езду. Информацию URA.RU подтвердили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу (УрФО).
По данным ведомства, автоинспекторы остановили машину Соболева утром 3 февраля.
«Было установлено, что сотрудник линейного отдела полиции на станции Егоршино, управлявший Kia Rio, был в нетрезвом состоянии. По данному факту проведена служебная проверка, по ее итогам силовик уволен из ОВД по отрицательным мотивам», — добавили в УТ МВД по УРФО.
До службы в транспортной полиции Соболев служил в ОМВД по Артемовскому району. Там он занимался борьбой с экономическими преступлениями.