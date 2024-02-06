Сотни тысяч жителей Дагестана остались без света из-за урагана

Более 200 тысяч жителей Дагестана остались без света. Энергоснабжение нарушено из-за урагана, сообщает Минэнерго.

На устранение последствий непогоды направлено около 70 бригад. Во многих районах, однако, к ремонту приступали с задержкой: высотные работы при шквалистом ветре запрещены правилами безопасности. К семи часам вечера, по информации «Дагэнерго», электроснабжение восстановлено у 90 процентов потребителей.

Республику накрыла снежная буря. Скорость ветра доходит до 30 метров в секунду. Перекрыто несколько республиканских автодорог. Сход лавины заблокировал Цунтинский район в высокогорье, передает МЧС.