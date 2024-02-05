Подозреваемый в убийстве воспитанника отца Хабиба признал вину

«Следователи провели проверку показаний на месте с участием ранее задержанного в качестве подозреваемого 18-летнего местного жителя. Он подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, показал, где спрятал орудие преступления, и каким образом им было совершено убийство», – говорится в сообщении ведомства.