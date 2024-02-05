Водитель автобуса высадил девятилетнюю сахалинку посреди дороги

Прокуратура проверяет информацию о том, что водитель автобуса высадил девятилетнюю школьницу на оживленной дороге в Южно-Сахалинске, где не было ни остановок, ни тротуаров. Об этом говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

По словам матери девочки, инцидент произошел утром 5 февраля. Ее девятилетняя дочь ехала домой в Хомутово и не заметила, что на остановке «Федоровка» осталась одна в салоне, а водитель отклонился от маршрута, пишет astv.ru.

«Водитель повернул на Железнодорожную и остановился напротив магазина «Азимут». Уже во время высадки он заявил, что в Хомутово не поедет. Ранее об изменении дочь не слышала - в автобусе было шумно», - пояснила она.

В итоге водитель высадил ребенка посреди дороги, где в радиусе километра нет ни одной остановки, ни тротуаров, а по тому участку не ходит ни один автобус. Все закончилось благополучно, и девочку встретила ее бабушка, пояснила женщина.

В администрации Южно-Сахалинска в свою очередь рассказали, что факт высадки ребенка подтвержден.

«На улице сейчас около -9 °C. (…) По факту оставления девятилетней девочки посредине оживленной дороги вне автобусной остановки прокуратурой города Южно-Сахалинска организована проверка», - пояснили в прокуратуре.

Там также отметили, что «при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Ранее в Омске водитель автобуса не давал школьнице покинуть салон, требуя повторной оплаты проезда. Ребенок оплатила поездку транспортной картой школьника, однако мужчина был уверен, что она не заплатила.