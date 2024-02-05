$90.66+0.4398.64+1.24
Войти в почту

Озвучены возможные причины крушения вертолета МЧС в Карелии

Следствие рассматривает в качестве версий крушения вертолета Ми-8 МЧС России в Карелии ошибку экипажа, погодные условия и неисправность техники. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах пишет ТАСС.

Вертолет Ми-8, летевший из Петрозаводска в Вытегру, пропал над Онежским озером вечером 4 февраля. Его обломки были найдены в 11 километрах от берега, где глубина составляет около 50 метров. На борту вертолета находились три человека, их судьба пока неизвестна.

Обломки пропавшего вертолета Ми-8 обнаружили в Онежском озере

По словам источника издания, приоритетной версии крушения также пока нет.

«Рассматриваются погодный фактор, ошибка пилотирования и техническая неисправность. По имеющейся информации, экипаж не докладывал о каких-либо неисправностях», - отметил он, подчеркнув, что все стандартные процедуры перед вылетом вертолетом были пройдены.

По факту крушения Ми-8 Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).

«В настоящее время следствием проводится осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств, причин и условий произошедшего», - говорится в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Происшествия
Видео
МЧС России
Следственный комитет
Горячая новость
Республика Карелия
Вытегра
Петрозаводск
55
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости