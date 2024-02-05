Озвучены возможные причины крушения вертолета МЧС в Карелии

Следствие рассматривает в качестве версий крушения вертолета Ми-8 МЧС России в Карелии ошибку экипажа, погодные условия и неисправность техники. Об этом со ссылкой на источник в оперативных службах пишет ТАСС.

Вертолет Ми-8, летевший из Петрозаводска в Вытегру, пропал над Онежским озером вечером 4 февраля. Его обломки были найдены в 11 километрах от берега, где глубина составляет около 50 метров. На борту вертолета находились три человека, их судьба пока неизвестна.

По словам источника издания, приоритетной версии крушения также пока нет.

«Рассматриваются погодный фактор, ошибка пилотирования и техническая неисправность. По имеющейся информации, экипаж не докладывал о каких-либо неисправностях», - отметил он, подчеркнув, что все стандартные процедуры перед вылетом вертолетом были пройдены.

По факту крушения Ми-8 Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК).