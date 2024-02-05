СК возбудил дело после крушения вертолета в Карелии

СК возбудил дело после крушения вертолёта в Карелии
Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после крушения вертолёта Ми-8 в Карелии.
Информация об этом появилась в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По данным ведомства, в настоящее время следствием проводится осмотр места происшествия.
Ранее вертолёт Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии.
Позже обломки пропавшего Ми-8 обнаружили в Онежском озере.