СК возбудил дело после крушения вертолета в Карелии

Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после крушения вертолёта Ми-8 в Карелии.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, в настоящее время следствием проводится осмотр места происшествия.

Ранее вертолёт Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии.