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СК возбудил дело после крушения вертолёта в Карелии

Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после крушения вертолёта Ми-8 в Карелии.

СК возбудил дело после крушения вертолета в Карелии
© ТАСС

Информация об этом появилась в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, в настоящее время следствием проводится осмотр места происшествия.

Ранее вертолёт Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии.

Позже обломки пропавшего Ми-8 обнаружили в Онежском озере.

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