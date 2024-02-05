Глава Wildberries: склад в Шушарах соответствовал нормам безопасности

Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью РИА Новости заявила, что сгоревший в Санкт-Петербурге склад компании соответствовал всем нормам пожарной безопасности.

«Склад точно соответствовал требованиям пожарной безопасности», — отметила она.

По её словам, то, что были вовремя и организованно выведены «1 тыс. с лишним человек», говорит о том, что неоднократно проходили тренировочные пожарные тревоги.

Бакальчук заявила, что все отработали синхронно и быстро.

Глава Wildberries назвала это прямым доказательством того, что «всё было сделано по нормам».

Ранее Бакальчук дала развёрнутые показания следователям СК в Санкт-Петербурге.