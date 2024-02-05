Стала известна судьба пропавшего в Карелии вертолета Ми-8

Пропавший в Карелии вертолет Ми-8 нашли недалеко от места, где началась поисковая операция в Онежском озере. На льду озера обнаружили промоину и часть фюзеляжа воздушного судна, сообщило в понедельник, 5 февраля, издание 78.ru.

© АГН Москва

Уточняется, что к утру на место происшествия отправят водолазов, которым будут работать на глубине более 40 метров.

Вертолет Северо-Западного авиационно-спасательного центра совершал тренировочный полет над акваторией Онежского озера. Связь с бортом была потеряна, когда он пролетал в районе населенного пункта Деревянное Прионежского района.

В вертолете находились три человека. Поисковые работы были осложнены темным временем суток и погодными условиями.

В Бишкеке 17 января упал военный вертолет Ми-8. Полет воздушного судна был учебно-тренировочным. В результате происшествия пострадали восемь человек, один погиб: им оказался командир экипажа военного вертолета.