Число погибших из-за лесных пожаров в Чили выросло до 112

Число погибших из-за лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо выросло до 112 человек, заявил замминистра МВД Мануэль Монсальве в эфире телеканала Т13. Ранее государственная служба судебно-медицинской экспертизы (SML) сообщала, что в лесных пожарах в Вальпараисо погибли 99 человек, напоминает РИА Новости.

Монсальве отметил, что на данный момент были опознаны только 32 тела погибших.