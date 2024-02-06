В аэропорту Камчатки из-за непогоды задержали пять авиарейсов

Вылеты пяти рейсов из аэропорта Елизово на Камчатке задержаны по метеоусловиям. Это следует из информации онлайн-табло аэропорта полуострова.

Задержаны вылеты рейсов в Тиличики, Оссору, Никольское, Усть-Камчатск, Соболево.

Добраться до всех этих населенных пунктов, кроме поселка Усть-Камчатск, можно только по воздуху.