СМИ: Принадлежащий МЧС вертолет МИ-8 пропал с радаров в Карелии
Вертолет МИ-8 пропал с радаров в Карелии. Об этом стало известно в воскресенье, 4 февраля.
По предварительным данным, вертолет принадлежит МЧС России. Он следовал по маршруту Петрозаводск — Вытегра. Последний раз связь с бортом была в Прионежском районе республики. Сейчас ведутся поиски вертолета, передает Telegram-канал «112».
Официального подтверждения этой информации пока не было.
В Бишкеке 17 января упал военный вертолет Ми-8. Полет воздушного судна был учебно-тренировочным. В результате происшествия пострадали восемь человек, один погиб: им оказался командир экипажа военного вертолета.
Другой инцидент произошел в Соединенных Штатах Америки. Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США В-1В Lancer потерпел крушение при совершении посадки на авиабазе Элсворт в штате Южная Дакота.