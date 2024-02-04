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СМИ: Принадлежащий МЧС вертолет МИ-8 пропал с радаров в Карелии

Вертолет МИ-8 пропал с радаров в Карелии. Об этом стало известно в воскресенье, 4 февраля.

Вертолет МИ-8 пропал с радаров в Карелии
© Вечерняя Москва

По предварительным данным, вертолет принадлежит МЧС России. Он следовал по маршруту ПетрозаводскВытегра. Последний раз связь с бортом была в Прионежском районе республики. Сейчас ведутся поиски вертолета, передает Telegram-канал «112».

Официального подтверждения этой информации пока не было.

В Бишкеке 17 января упал военный вертолет Ми-8. Полет воздушного судна был учебно-тренировочным. В результате происшествия пострадали восемь человек, один погиб: им оказался командир экипажа военного вертолета.

Частный вертолет разбился под Вологдой

Другой инцидент произошел в Соединенных Штатах Америки. Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США В-1В Lancer потерпел крушение при совершении посадки на авиабазе Элсворт в штате Южная Дакота.

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