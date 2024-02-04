Россиянин нашел свою угнанную иномарку раньше полиции

В Санкт-Петербурге владелец угнанного автомобиля «Вольво ХС70» сумел разыскать его раньше правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербургская полиция».

На поиски у 50-летнего автомобилиста ушло несколько дней: машину угнали 29 января от дома №20 на Лабораторной улице, а 2 февраля он нашел ее у дома №2 на Бестужевской улице.

Владелец обнаружил свой автомобиль брошенным, о чем сразу сообщил в полицию. В этот же день на Кондратьевском проспекте задержали мигранта, подозреваемого в угоне.

«Опергруппой был задержан 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья», — заявили в полиции.