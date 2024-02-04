Россиянин нашел свою угнанную иномарку раньше полиции

В Петербурге владелец нашел свою угнанную иномарку раньше полиции
В Санкт-Петербурге владелец угнанного автомобиля «Вольво ХС70» сумел разыскать его раньше правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербургская полиция».
На поиски у 50-летнего автомобилиста ушло несколько дней: машину угнали 29 января от дома №20 на Лабораторной улице, а 2 февраля он нашел ее у дома №2 на Бестужевской улице.
Владелец обнаружил свой автомобиль брошенным, о чем сразу сообщил в полицию. В этот же день на Кондратьевском проспекте задержали мигранта, подозреваемого в угоне.
«Опергруппой был задержан 27-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья», — заявили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Махачкале упал в водоем автомобиль, в котором ехали двое детей.
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