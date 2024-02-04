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В Усть-Илимске площадь пожара в жилом доме возросла до 400 квадратных метров

В Усть-Илимске Иркутской области горит двухэтажный жилой дом. Площадь пожара выросла с 250 до 400 квадратных метров, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

Площадь пожара в жилом доме под Иркутском выросла до 400 квадратных метров
© РИА Новости

По предварительным данным, быстрое разрастание очага возгорания обусловлено тем, что огонь быстро распространяется по деревянным перекрытиям.

В тушении пожара задействованы 33 специалиста и 12 единиц техники.

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Сотрудники МЧС спасли двух человек и передали их врачам, еще 30 жителей дома эвакуировались самостоятельно.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

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