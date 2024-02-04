В Екатеринбурге полиция сорвала закрытую БДСМ-вечеринку в ночном клубе

Местом сбора было заведение «Фабрика» в центре города. Но потусоваться у собравшихся особо не получилось — правоохранители нагрянули в клуб уже через полчаса после начала пати. В итоге им удалось проверить 270 человек. Часть из них ушла с мероприятия с протоколом. Сорванная вечеринка — одна из серии Blue Velvet (англ. «синий бархат»). Такие проводятся в Екатеринбурге с 2013 года. Организатор Стас Словиковский позиционирует их как анонимные и уникальные. В клубе в ночь на воскресенье, 4 февраля, было три зоны: в одной, в азиатском стиле, можно было выпить чаю, в другой проходили «общие выступления», а в третьей стояли массажные столы и столы «для порки», рассказал читатель Ura.ru. Но поучаствовать в активностях отдыхающие просто не успели. Через полчаса после начала в клуб нагрянули силовики и начали проверять документы. По словам пресс-секретаря Свердловского главка МВД Валерия Горелых, это был плановый профилактический рейд. Причём сотрудники приехали расширенным составом — досталось даже водителям, на них составили 10 административных протоколов. В итоге удалось проверить 270 человек. Среди них оказалось двое несовершеннолетних — на родителей открыли административные дела. Три человека не стали проходить медосвидетельствование и получили штрафы. Такие рейды планируют проводить и дальше, причём регулярно, добавил Горелых. А в конце 2023 года вечеринку в стиле БДСМ устроили работники волгоградского телеканала. Полиция на место проведения не приезжала. Скандал возник из-за фото, попавших в Сеть. В итоге работы лишились три сотрудницы.