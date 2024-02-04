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В Иркутской области загорелся многоквартирный жилой дом

В Усть-Илимске Иркутской области загорелся многоквартирный жилой дом. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.

МЧС: площадь пожара в жилом доме Усть-Илимске достигла 700 "квадратов"
© РИА Новости

"В Иркутской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 700 квадратных метрах", - уточнили в ведомстве.

Всего на месте происшествия работают 49 специалистов и 15 машин.

До этого сотрудники МЧС спасли двух человек. Их передали врачам. Еще 30 жильцов вышли на улицу самостоятельно.

В ведомстве обратили внимание, что огонь распространялся достаточно быстро. Вначале площадь возгорания увеличилась до 250 кв м, затем достигла 400 "квадратов". Пожарные части работают при 25-градусном морозе.

"Тушение деревянного двухэтажного жилого дома продолжается", - заключили в МЧС.

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