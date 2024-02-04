Против экс-депутата Пономарева* возбудили дело о госизмене

ФСБ России возбудила против экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева* (признан в РФ иноагентом) ряд уголовных дел и объединила их в одно производство. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что следственное управление ФСБ собрало материалы и на их основе возбудило против политика дела о госизмене в форме перехода на сторону противника, об участии в деятельности террористической организации.

Кроме того, следователи открыли дела о публичных призывах с помощью интернета к осуществлению террористической деятельности и о публичных призывах с использованием интернета к деятельности, направленной против безопасности России.

«Эти дела следователи ФСБ объединили в одном производстве», — отметил собеседник агентства.

Напомним, что Пономарев бежал из России в США в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Затем он уехал на Украину. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ.