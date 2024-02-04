Бакальчук рассказала о фейковых видео на фоне пожара на складе Wildberries
В соцсетях и СМИ после пожара на складе в Шушарах (район Санкт-Петербурга) появилось большое количество вбросов, фейков, рассказала глава Wildberries Татьяна Бакальчук. Она добавила, что сотрудникам компании пришлось искать их источники и опровергать в срочном порядке, пишет «Прайм».
Склад Wildberries в Шушарах загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тыс. квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только 14 января. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 млрд рублей.
«Все люди вышли, все живы, здоровы. А во вбросах в Telegram-каналах были и видео, которые вообще к нам никакого отношения не имели», — отметила Бакальчук.
В связи с этим, пояснила глава компании, специалистам маркетплейса приходилось искать, расследовать, какой портал стал источником непроверенной, ложной информации и требовать удаления публикации либо размещения опровержения.
В частности, уточнила Бакальчук, были материалы о том, что в ходе экстренной эвакуации якобы были «неимоверные» потери, сообщалось, что «сотню людей затоптали насмерть».
Вместе с тем, заметила предприниматель, были и нормальные видео, на которых сотрудники службы безопасности собирали людей и выводили их из склада.