Бакальчук рассказала о фейковых видео на фоне пожара на складе Wildberries

В соцсетях и СМИ после пожара на складе в Шушарах (район Санкт-Петербурга) появилось большое количество вбросов, фейков, рассказала глава Wildberries Татьяна Бакальчук. Она добавила, что сотрудникам компании пришлось искать их источники и опровергать в срочном порядке, пишет «Прайм».

Склад Wildberries в Шушарах загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тыс. квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только 14 января. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 млрд рублей.

«Все люди вышли, все живы, здоровы. А во вбросах в Telegram-каналах были и видео, которые вообще к нам никакого отношения не имели», — отметила Бакальчук.

В связи с этим, пояснила глава компании, специалистам маркетплейса приходилось искать, расследовать, какой портал стал источником непроверенной, ложной информации и требовать удаления публикации либо размещения опровержения.

В частности, уточнила Бакальчук, были материалы о том, что в ходе экстренной эвакуации якобы были «неимоверные» потери, сообщалось, что «сотню людей затоптали насмерть».