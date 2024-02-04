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В Дагестане два человека пострадали из-за взрыва газа в жилом доме

В Дербенте газ взорвался в жилом многоквартирном доме, взрывной волной выбило несколько окон. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике Дагестан.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Дагестане, пострадали два человека
© Газета.Ru

Сообщение о взрыве газа в многоквартирном доме по улице Магомеда Далгата поступило в экстренные службы утром 4 февраля. В пятиэтажке выбито несколько окон, двое пострадавших доставлены в Центральную городскую больницу города Дербента.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работали четыре единицы техники и 12 спасателей, разрушений нет.

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