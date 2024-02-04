В Чили из-за лесных пожаров погибли 46 человек

Президент страны Габриэль Борич не исключил рост числа жертв. По его словам, огонь в регионе Вальпараисо распространяется чрезвычайно быстро. Он попросил граждан действовать чётко в соответствии с указаниями экстренных служб, передаёт Infobae.com.

Накануне в регионе был установлен режим чрезвычайной ситуации. Обстановка осложнена высокой температурой воздуха и сильным ветром. Площадь, на которой распространился огонь, достигла 3 тысяч гектаров, сообщает Национальная служба по предотвращению стихийных бедствий в соцсети X.