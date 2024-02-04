СМИ: в метро Петербурга задержали двух пассажиров с оружием

Двое петербуржцев пытались провезти в метро запрещенные предметы, у одного из пассажиров изъяли пулеметную ленту, второй нес в рюкзаке гранату. Об этом сообщает "78.ru".

Первый инцидент произошел на станции метро "Удельная", во время досмотра рюкзака одного из пассажиров в нем обнаружились запрещенные предметы. Мужчина рассказал, что пулеметную ленту и газовый пистолет он приобрел на Удельном рынке в личных целях. Полицейские, прибывшие на вызов, изъяли у него аэрозольное устройство "Добрыня" и четыре аэрозольных баллончика.