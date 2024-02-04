Два пилота погибли в результате крушения вертолета в Турции

Вертолет потерпел крушение в провинции Газиантеп на юго-востоке Турции. В результате произошедшего погибли два пилота, сообщил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) министр внутренних дел страны Али Ерликая.

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"Вертолет департамента авиации генерального управления полиции, вылетевший из Хатая в Газиантеп, потерпел крушение у деревни Картал провинции Газиантеп. Последний контакт с вертолетом был в 22:49 субботы", – уточнил он.

По словам главы МВД, при крушении пострадал техник. Причины случившегося не уточняются.

Ранее два человека погибли и еще четверо получили различные травмы в результате крушения частного вертолета в провинции Британская Колумбия на западе Канады.

Медики оказали помощь пострадавшим на месте происшествия, после чего эвакуировали их. Следователи начали проверку для выяснения обстоятельств крушения воздушного судна.