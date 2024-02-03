Во Флоренции полиция задержала кидавшего коктейли Молотова в консульство США

Как сообщает газета La Repubblica , его обвиняют в действиях террористического характера и владении оружием. Как указывается, злоумышленник действовал в одиночку.

В ночь на четверг камеры внешнего наблюдения зафиксировали, как в здание американского диппредставительства бросили два коктейля Молотова, которые, не долетев до здания, упали на асфальт и разбились, не нанеся никакого ущерба.