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Во Флоренции полиция задержала кидавшего коктейли Молотова в консульство США

Итальянская полиция задержала 21-летнего итальянца палестинского происхождения, кидавшего бутылки с зажигательной смесью в здание консульства США во Флоренции.

Во Флоренции полиция задержала кидавшего коктейли Молотова в консульство США
© globallookpress.com

Как сообщает газета La Repubblica, его обвиняют в действиях террористического характера и владении оружием. Как указывается, злоумышленник действовал в одиночку.

В ночь на четверг камеры внешнего наблюдения зафиксировали, как в здание американского диппредставительства бросили два коктейля Молотова, которые, не долетев до здания, упали на асфальт и разбились, не нанеся никакого ущерба.

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