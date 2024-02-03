В гараже умершего американца нашли ядерную ракету

Ядерную ракету, используемую военными самолетами США в 50-х годах, нашли в гараже местного жителя в Огайо. Он получил ее в наследство от соседа и собирался сдать в музей ВВС, сообщает телеканал WSBT.

© Bellevue Police Department

Местная полиция сообщила, что на этой неделе поступило «довольно необычное» сообщение: в гараже жилого дома в Белвью находится боевая ракета.

Звонок поступил из Национального музея ВВС США в Дейтоне. Музейщики рассказали, что им позвонил житель Белвью и выразил желание пожертвовать ракету, принадлежавшую его скончавшемуся соседу. Покойный приобрел ее в свое время на некой распродаже и хранил в гараже.

Группа разминирования полицейского управления Белвью выехала на место. Эксперты осмотрели объект и идентифицировали его как Douglas AIR-2 Genie. Это неуправляемая ракета класса «воздух-воздух», несущая ядерную боеголовку W25 малой мощности. Подобные ракеты использовались боевой авиацией США в 50-х годах.

Боеголовка отсутствовала, топлива в ракете не было, поэтому она не представляла опасности.

«Наши саперы тщательно осмотрели ее изнутри и снаружи и пришли к выводу, что это всего лишь кусок металла. В ракете не осталось топлива. Но изначально она была предназначена для несения ядерных боеголовок», — сказал Сет Тайлер, офицер полицейского управления Белвью.

В итоге полиция оставила ракету владельцу. Он хочет отреставрировать ее и выставить в музее.