В гараже умершего американца нашли ядерную ракету

В гараже умершего жителя США нашли ядерную ракету
Ядерную ракету, используемую военными самолетами США в 50-х годах, нашли в гараже местного жителя в Огайо. Он получил ее в наследство от соседа и собирался сдать в музей ВВС, сообщает телеканал WSBT.
Местная полиция сообщила, что на этой неделе поступило «довольно необычное» сообщение: в гараже жилого дома в Белвью находится боевая ракета.
Звонок поступил из Национального музея ВВС США в Дейтоне. Музейщики рассказали, что им позвонил житель Белвью и выразил желание пожертвовать ракету, принадлежавшую его скончавшемуся соседу. Покойный приобрел ее в свое время на некой распродаже и хранил в гараже.
Группа разминирования полицейского управления Белвью выехала на место. Эксперты осмотрели объект и идентифицировали его как Douglas AIR-2 Genie. Это неуправляемая ракета класса «воздух-воздух», несущая ядерную боеголовку W25 малой мощности. Подобные ракеты использовались боевой авиацией США в 50-х годах.
Боеголовка отсутствовала, топлива в ракете не было, поэтому она не представляла опасности.
«Наши саперы тщательно осмотрели ее изнутри и снаружи и пришли к выводу, что это всего лишь кусок металла. В ракете не осталось топлива. Но изначально она была предназначена для несения ядерных боеголовок», — сказал Сет Тайлер, офицер полицейского управления Белвью.
В итоге полиция оставила ракету владельцу. Он хочет отреставрировать ее и выставить в музее.
Американские эксперты по вооружениям заявили, что эта ракета была разработана, чтобы «остановить новые эскадрильи реактивных бомбардировщиков СССР». Но она никогда не использовалась в бою, и, как и большинство оружия, созданного во время холодной войны, «действовала как сдерживающий фактор».