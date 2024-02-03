В Подмосковье задержали студента, угрожавшего взорвать колледж

Студента из Подмосковья задержали после сообщений о готовности взорвать свой колледж. Об этом сообщает Life ссылкой на Shot.

По версии правоохранителей, в одном из чатов он заявил, что уже приготовил машину и все необходимые вещи и вскоре въедет в здание учреждения с взрывчаткой.

После сообщения 18-летнего студента оперативно задержали. В беседе с полицией он рассказал, что подобных планов у него не было. По словам юноши, из-за однообразной жизни у него возникает стресс. Напряжение он снимал с помощью таких «предупреждений».