Опубликовано видео драки полицейского с пенсионеркой

Не знаю, как я вышла из этой ситуации, не став дурочкой. За 72 года не видела, чтобы можно было так поступать с людьми простыми. Над старухой измываться, нашли преступницу. Я буквально на больной руке висела, держась за ручку калитки. До сих не могу прийти в себя, до сих пор трясет, — рассказала пенсионерка.