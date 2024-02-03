Опубликовано видео драки полицейского с пенсионеркой
В Сыктывкаре полицейский в гражданской одежде ударил 72-летнюю пенсионерку, которая отказалась пускать его в частный дом для допроса ее супруга, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Полицейскими оказались старший лейтенант Константин Чувьюров и его жена, против которых не стали возбуждать уголовное дело. По словам пенсионерки, правоохранители не представились, не предъявили документы и не объяснили цель визита.
Не знаю, как я вышла из этой ситуации, не став дурочкой. За 72 года не видела, чтобы можно было так поступать с людьми простыми. Над старухой измываться, нашли преступницу. Я буквально на больной руке висела, держась за ручку калитки. До сих не могу прийти в себя, до сих пор трясет, — рассказала пенсионерка.