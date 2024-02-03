Совратившая школьника учительница объяснила свой поступок

В Ленобласти учительница, которую ранее задержали за совращение четвероклассника, заявила, что между ней и учеником ничего не было. По ее словам, он сам активно проявлял к девушке знаки внимания, а педагог, в свою очередь, проявляла вежливость, чтобы не травмировать ребенка. Об этом написали в telegram-канале Baza.

«По словам родных учительницы, у 11-летнего мальчика началось активное половое созревание, и он начал проявлять знаки внимания к 25-летней Анне еще в прошлом году. Школьник отправлял ей сообщения с признаниями в любви и различными непристойными предложениями. Родные Анны утверждают, что девушка уклончиво отвечала на все его сообщения, чтобы не травмировать психику ребенка», — написали в telegram-канале.

По словам, девушки, между ней и школьником ничего не было, а первые показания она давала под давлением следователя. Родные Анны утверждают, что учительницу убедили написать объяснительную и указать, что она влюбилась в мальчика, обещая только административную ответственность.