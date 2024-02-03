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Губернатор Бочаров: причиной возгорания на НПЗ стал сбитый беспилотник

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на субботу в регионе была отражена атака беспилотников. Его заявление приводит официальный Telegram-канал администрации Волгоградской области.

ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области
© Газета.ру

Как указал Бочаров, силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы сбили беспилотные летательные аппараты в Калачевском районе и в районе Заканалья.

«В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. Жертв нет», — заявил губернатор.

До этого ГУ МЧС по Волгоградской области сообщало о возгорании нефтепродуктов в Красноармейском районе Волгограда на площади 300 кв. метров. Причина произошедшего не уточнялась. По данным Telegram-канала «112», возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

В 7:55 пожар был ликвидирован.

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Андрей Бочаров
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