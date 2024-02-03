В Волгограде ликвидировали возгорание нефтепродуктов
Открытое горение нефтепродуктов в Красноармейском районе Волгограда ликвидировано, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Волгоградской области.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что спасатели министерство ликвидировали пожар в 7:21 мск.
«Погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается», — заявили в МЧС.
Ранее ведомство проинформировало, что локализовало возгорание в 06:57 мск на площади 100 кв. м.
В Волгограде загорелись нефтепродукты на площади 300 кв. м.