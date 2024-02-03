Возгорание нефтепродуктов произошло в Волгограде

Возгорание нефтепродуктов на площади 300 квадратных метров произошло в Волгограде. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Пожар случился в Красноармейском районе.

— В 04:42 поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе города Волгограда. По прибытии первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение разлива нефтепродукта на площади 300 квадратных метров, — говорится в сообщении.

По предварительным данным в результате возгорания никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спасательные службы, причины пожара устанавливаются, передает Telegram-канал министерства.

Накануне сильное возгорание произошло в исправительной колонии № 9 в Соликамске. Уточнялось, что горел цех по производству и переработке дерева. По предварительным данным, никто не пострадал. Спустя некоторое время пожар удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров.