В Чили число жертв пожаров достигло 19

По меньшей мере 19 человек погибли в результате лесных пожаров в Чили. Об этом сообщила газета El Mostrador со ссылкой на главу МВД Каролину Тоа.

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По ее информации, на территории страны насчитывается 92 очага возгорания, 40 из которых удалось локализовать.

"Приоритет отдается пожарам в регионе Вальпараисо из-за их близости к городским районам", - приводит газета слова министра.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 28 пострадавших.