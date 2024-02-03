В Белгородской области средства ПВО сбили беспилотник

Средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Новооскольском городском округе Белгородской области . Никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков .

"В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО, сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет", - написал он.

Глава региона добавил, что в результате падения обломков беспилотника в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль "Камаз".