Данные с черных ящиков и экспертиза подтвердили факт атаки с помощью Patriot. Теперь нет необходимости делать полную выкладку фрагментов Ил-76, заявил представитель экстренных служб.

«Потребности в выкладке нет никакой. <…> По поражающим элементам все понятно, все есть: и элементы, и обломки ракет», — написали РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Также источник добавил, что прибор регистрации параметров и речевой самописец расшифрованы. Это вносит ясности в картину происходящего.

ВСУ сбили самолет Ил-76 с пленными украинцами на борту. Судно упало в Белгородской области, все члены экипажа и пассажиры погибли. В расчет ЗРК Patriot, который атаковал Ил-76 из Харьковской области, входили не только украинцы, но и американцы.