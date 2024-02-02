СК возбудил уголовное дело после убийства отцом сына-инвалида

Следователи в Ивановской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в причинении смертельных травм сыну второй группы инвалидности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"Следственным отделом по городу Кинешма СУ СК России по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2023 года мужчина находился дома вместе со своим 48-летним сыном - инвалидом второй группы с детства. Из-за непослушания фигурант более 20 раз ударил сына по разным частям тела ремнями. От полученных повреждений мужчина умер. В пресс-службе добавили, что обвиняемый пытался скрыть следы и орудия преступления.