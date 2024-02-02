В центре Москвы загорелось здание на территории храма Николая Чудотворца в Голутвине

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел на территории храма Святителя Николая в Голутвине в районе Якиманка в центре Москвы. Об том ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По адресу: 1-й Голутвинский переулок, 14, произошел пожар на территории храма Святителя Николая в Голутвине. По предварительным данным, возгорание произошло в подсобном помещении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время пожар локализован, информации о пострадавших не поступало.