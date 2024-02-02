Стали известны подробности о задержанной за приставания к школьнику учительнице

«С этой девушкой мы давно не общались, но учились вместе в школе. Она хорошо училась, участвовала в общественной деятельности. Ничего такого. Обычная девочка. Добрая, веселая, достаточно скромная, и тут такая история. Что-то тут не вяжется. Не могу в это поверить», — поделилась знакомая задержанной.